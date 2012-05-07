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货币新闻 | 2012年 5月 7日 星期一 09:53 BJT

〔澳洲数据〕4月企业状况指数降至零,信心指数微升至正4--NAB

路透悉尼5月7日电---周一公布的调查报告显示,澳洲4月企业状况趋弱,即使企业对近期前景的信心略微增强,同时物价压力受到遏制,为降息留下空间.

澳洲国民银行(NAB)(NAB.AX)对400多家企业的调查显示,澳洲4月企业状况指数下降3点至零.

4月企业信心指数微升1点至正4.

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