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亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 08:00 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--5月7日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)   主承销商 解冻日     
    5/9       深   海达股份   300320   不超过1,667        --           --        华泰联合  5/14
    5/10      沪   日出东方     --    不超过10,000        --           --        广发证券  5/15
    5/14      深   同大股份   300321   不超过1,110        --           --        平安证券  5/17
    5/14      深   浙江美大   002677   不超过5,000        --           --        国信证券  5/17
    5/15      深   博晖创新   300318   不超过2,560        --           --        国信证券  5/18
    5/15      深   麦捷科技   300319   不超过1,334        --           --        平安证券  5/18
    5/15      深   东诚生化   002675   不超过2,700        --           --        民生证券  5/18
    5/15      深   顺威股份   002676   不超过4,000        --           --        广州证券  5/18  

 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日
   5/7    沪   明星电缆  (603333.SS)      6,937          9.30        24.47     国元证券   
   5/7    深   兴业科技  (002674.SZ)      4,800         12.00        23.53     平安证券  
  *5/8    深   邦讯技术  (300312.SZ)      2,137         20.00        26.67     招商证券         
  *5/8    深   戴维医疗  (300314.SZ)      1,600         20.00        29.85     宏源证券      
   --     深   掌趣科技    300315          --           16.00        48.16     中信证券  5/7
   --     深   晶盛机电    300316          --           33.00        34.74     国信证券  5/7
   --     深   珈伟股份    300317          --           11.00        27.50     国泰君安  5/8
   --     沪   宏昌电子      --            --         3.20-3.60    32.00-36.00 海通证券  5/9

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 冉莹; 审校 张喜良

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