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货币新闻 | 2012年 5月 7日 星期一 10:16 BJT

〔澳洲数据〕4月总体招聘广告经季节调整后较前月下降3.1%--ANZ

路透悉尼5月7日电---澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)周一公布调查结果显示,4月总体招聘广告经季节调整后较前月下降3.1%,打消对聘雇活动增加的预期.

ANZ报告显示,4月总体招聘广告经季节调整后降至193,576个,较上年同期下降1.7%.

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