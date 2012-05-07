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货币新闻 | 2012年 5月 7日 星期一 09:44 BJT

〔表格〕澳洲3月经季节调整后零售销售较前月增长0.9%,高于预估

路透悉尼5月7日电---澳洲统计局周一公布,澳洲3月经季节调整后零售销售较前月增长0.9%;路透调查预估为增长0.2%.

详细数据如下(单位为10亿澳元):

月度零售销售 3月 2月 较前月变动(%) 2011年3月

(经季节调整) 21.23 21.03 +0.9 20.47 (完)

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--编译 张若琪;审校 戴素萍

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