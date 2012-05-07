更正:〔东京汇市〕欧元在亚洲市场早盘大跌,此前希腊选举结果加深忧虑

(更正:因译文有误,内文第二段应为"或许很难获得"在国会占最微弱多数所需的151个席位,非"或许仅能艰难获得".)

* 希腊大选令纾困计划疑虑增大

* 欧元兑美元触及三个月低点,兑英镑跌至三年半低点

* 欧元/美元在1.2950处存在支撑,但力度成疑

* 奥朗德大选获胜料增大法德联盟的不确定性

* 澳元下跌而日圆走高,因整体市场呈现风险厌恶心态

路透东京5月7日电---欧元周一在亚洲市场早盘大跌,突破三个月来的交投区间,此前希腊和法国的大选加深了对于这些境况不佳的欧元区经济体能否继续实施财政紧缩政策的疑虑,而紧缩政策是解决该地区债务危机的关键.

希腊选民惩罚赞同救援的执政党,令该国救援计划前景存疑.尽管计票还在进行,但保守派新民主党和社会党泛希腊社会主义运动党(PASOK)或许很难获得在国会占最微弱多数所需的151个席位.

"PASOK在选举中表现意外之差...在我们更清楚联盟政府如何组建,以及新政府将如何处理救援计划前,欧元将承压,"巴克莱首席外汇分析师Masafumi Yamamoto称.

欧元兑美元EUR=低见1.29552,为1月25日以来最低,跌破2月以来一直保持的交易区间约1.30-1.35.欧元兑美元最新报1.2978,较美国上周五尾盘跌0.8%.

目前,欧元支撑位在1.2950左右,是重要的期权障碍位,也是自1月低点至2月高位那波涨势的61.3%回档位.不过希腊问题不确定性可能让该支撑位被跌破.

不确定性还来自法国.社会党领导人奥朗德击败萨科齐,赢得总统大选.

尽管这个结果符合广泛预期,但一些市场人士认为,奥朗德重经济成长而轻财政撙节,可能让法国与德国出现冲突.

欧元兑日圆EURJPY=R跌至103.24日圆,为2月中旬以来最低,兑英镑EURGBP=D4跌至0.8048英镑,为2008年11月以来最低.

对欧债危机的忧虑,以及令人失望的美国非农就业数据,令交易商削减包括澳元在内的高风险资产敞口.

澳元兑美元AUD=D4下跌0.6%,报1.0120美元,之前一度触及1.0118美元的五个月低点.

日圆兑美元JPY=上涨0.15%,报79.78日圆.(完)

--编译/审校 郑茵/王丽鑫/程琳/张荻/张若琪

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]