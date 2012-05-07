〔中国金融〕大商所启动期权内部仿真交易,涵盖全部上市品种--报载

《汇市简讯》欧洲盘初：日圆走弱，但美元大致呈横盘波动
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透上海5月7日电---中国正在加速衍生品市场的建设,中国证券报周一援引消息人士称,今日起大连商品交易所将启动商品期货期权内部仿真交易.此次仿真交易确定的品种为大商所上市交易的全部品种,采用美式期权规则.
据悉,大商所此次期权仿真交易将分三个阶段,先在交易所内部开展,随后逐步扩大范围、吸收部分会员和投资者参与,条件成熟后将进行全市场的仿真交易.第一阶段内部仿真交易将持续到今年下半年.
市场人士认为,期权仿真交易为中国期货市场提供了一个期权交易操作实践的平台.通过仿真交易,利于大商所进一步对商品期货期权相关业务规则和技术系统再次完善,为早日上市创造条件.此次仿真交易的开展,也意味着大商所期权交易上市推动工作的加速.
大商所一直重视商品期货期权交易的研究和推动工作,目前已经形成比较成熟和完备的期权业务规则体系.现在的六期交易系统已经可以支持期货期权的交易业务,推出商品期货期权仿真交易的条件已经具备.(完)
--发稿 冉莹; 审校 张喜良
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo