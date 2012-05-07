版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 08:24 BJT

〔中国金融〕大商所启动期权内部仿真交易,涵盖全部上市品种--报载

路透上海5月7日电---中国正在加速衍生品市场的建设,中国证券报周一援引消息人士称,今日起大连商品交易所将启动商品期货期权内部仿真交易.此次仿真交易确定的品种为大商所上市交易的全部品种,采用美式期权规则.

据悉,大商所此次期权仿真交易将分三个阶段,先在交易所内部开展,随后逐步扩大范围、吸收部分会员和投资者参与,条件成熟后将进行全市场的仿真交易.第一阶段内部仿真交易将持续到今年下半年.

市场人士认为,期权仿真交易为中国期货市场提供了一个期权交易操作实践的平台.通过仿真交易,利于大商所进一步对商品期货期权相关业务规则和技术系统再次完善,为早日上市创造条件.此次仿真交易的开展,也意味着大商所期权交易上市推动工作的加速.

大商所一直重视商品期货期权交易的研究和推动工作,目前已经形成比较成熟和完备的期权业务规则体系.现在的六期交易系统已经可以支持期货期权的交易业务,推出商品期货期权仿真交易的条件已经具备.(完)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐