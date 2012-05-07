《中国报摘》--金融时报5月7日

标题新闻：印尼1月毛棕榈油产出可能下滑至295万吨，出口估计下滑至221万吨-路透调查
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* 头版头条:
--北京中小企业信用再担保有限公司走"搭平台、建机制、资源整合"的"北京模式",在缓解小企业融资问题上,扮演着多重角色,过去三年再担保承保额年均增长率超过70%.
* 其他:
--可统计的51家信托公司2011年实现净利润总额达185.71亿元人民币(2010年为162亿元),单个公司净利润在10亿元以上的有:中信信托、华润信托、平安信托和中融信托.
--普益财富发布报告称,2012年第一季度银行理财产品发行数量为6,583款,发行规模为5.49万亿元,相当于2011年全年发行规模的32.31%.但进入2012年以来,理财产品收益有逐月小幅下行的趋势.
--中国银监会副主席王兆星撰文表示,金融创新应服务于实体经济,坚持宏观与微观审慎监管相配合,表内表外、场内场外、体内体外风险监控全覆盖的原则.(完)
--整理 张胜男; 审校 张喜良
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* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。