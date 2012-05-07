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货币新闻 | 2012年 5月 7日 星期一 08:29 BJT

〔日本债市〕10年期公债收益率跌至2010年10月来最低

路透东京5月7日电---指标日本公债收益率周一跌至2010年10月以来最低水平,追随美债脚步,因美国经济力道引发市场担忧.

美国上周五就业数据增添美国经济放缓疑虑,引发投资人追捧低风险的政府公债.

风险资产周一普遍下跌,希腊及法国选举结果加深市场疑虑,担心欧元区疲弱经济体能否持续坚持撙节措施.

10年期日债收益率JP10YTN=JBTC下跌2基点至0.865%.

10年期公债期货2JGBv1上涨0.25点至143.23(完)

--编译 李婷仪;审校 戴素萍

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

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