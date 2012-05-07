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货币新闻 | 2012年 5月 7日 星期一 08:22 BJT

〔美国个股〕AIG以公开出售价格回购美国财政部所售约20亿美元普通股

路透5月6日电---美国国际集团(AIG)(AIG.N)宣布:

* 美国财政部已经为公开出售163,934,426股AIG普通股,定价为每股30.50美元

* AIG已同意以公开出售价格买回65,573,770股普通股,总金额约为20亿美元(完)

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