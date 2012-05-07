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货币新闻 | 2012年 5月 7日 星期一 08:25 BJT

〔日本股市〕盘初下挫2.8%,因希腊和法国大选结果引发疑虑

路透东京5月7日电---日股日经指数周一盘初下挫2.8%.因希腊和法国的大选引发了对欧元区能否实施后续撙节措施的疑虑,且美国经济数据逊于预期.

日经指数.N225盘初下跌266.68点,至9,113.57点,跌破9,158附近的52周移动均线切入位,但站在200日移动均线切入位约9,066点上方.

东证股价指数.TOPX大跌2.7%,至771.77点.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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