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亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 08:18 BJT

〔中国新债〕太原钢铁集团拟发50亿元私募中期票据,期限三或五年--IFR

路透5月7日电---据汤森路透旗下IFR报导，太原钢铁（集团）已委任中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)和中国银行(601988.SS)(3988.HK)主承销其总额50亿元人民币（7.94亿美元）私募中期票据，期限3或5年。

公司曾于去年9月发行30亿元人民币5年期中期票据，票息6.06%。由中国银行任簿记管理人，并与中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)任联席主承销商。联合资信给予该期票据和发行人同为AAA级信用评级。(完)

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--整理 张喜良

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