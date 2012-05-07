版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 09:04 BJT

〔中国个股〕粤华包拟发至多8亿元公司债,为八年来首单B股公司再融资

路透上海5月7日电---中国八年来首单B股公司再融资计划获批.佛山华新包装股份有限公司(200986.SZ)近日公告称,公司债发行申请已获得证监会通过.拟公开发行不超过8亿元人民币五年期公司债券,用于优化债务结构、改善资金状况.

中国证券报周一援引业内人士表示,这是首单B股上市公司债券再融资项目申请获得通过,也是八年来B股上市公司再融资的首单.

该公司债发行完毕后,将申请在深圳证券交易所上市交易.经联合信用评级,主体和债项为AA级.

资料显示,粤华包是全国包装行业的龙头企业之一.2011年公司实现白卡纸、白板纸等产品营业收入超过40亿元,实现净利润1.12亿元.根据公司年报,2009年到2011年公司资产负债率分别为54.23%、52.08%和52.13%.

粤华包B上周五收报3.78港元,过去一个月累计上涨13.51%.(完)

参看相关细节,请点选深圳证券交易所网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐