〔中国个股〕粤华包拟发至多8亿元公司债,为八年来首单B股公司再融资

《汇市简讯》欧洲盘初：日圆走弱，但美元大致呈横盘波动
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透上海5月7日电---中国八年来首单B股公司再融资计划获批.佛山华新包装股份有限公司(200986.SZ)近日公告称,公司债发行申请已获得证监会通过.拟公开发行不超过8亿元人民币五年期公司债券,用于优化债务结构、改善资金状况.
中国证券报周一援引业内人士表示,这是首单B股上市公司债券再融资项目申请获得通过,也是八年来B股上市公司再融资的首单.
该公司债发行完毕后,将申请在深圳证券交易所上市交易.经联合信用评级,主体和债项为AA级.
资料显示,粤华包是全国包装行业的龙头企业之一.2011年公司实现白卡纸、白板纸等产品营业收入超过40亿元,实现净利润1.12亿元.根据公司年报,2009年到2011年公司资产负债率分别为54.23%、52.08%和52.13%.
粤华包B上周五收报3.78港元,过去一个月累计上涨13.51%.(完)
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--发稿 冉莹; 审校 张喜良
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo