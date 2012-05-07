〔路透调查〕美国初级交易商预计美联储实施QE3的机率接近三分之一

《汇市简讯》欧洲盘初：日圆走弱，但美元大致呈横盘波动
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透纽约5月4日电---周五公布的路透调查显示,华尔街多数大型企业的经济分析师仍然认为,美国联邦储备理事会(美联储,FED)有约三分之一的机率推出新一轮大规模货币刺激政策,以提振经济.
14家初级交易商的预测中值显示,美联储最终推出第三轮量化宽松(QE3)的机率为32%.
该调查在周五进行,此前政府公布美国4月就业增长低于预期,令外界担心经济复苏乏力.失业率略降至三年低点8.1%,但这只是因为找工作的人数下降.
"今天的(非农就业)报告对政策前景影响不大.就业仍然温和增长,失业率下降,我认为这将使美联储按兵不动,"巴克莱资本驻纽约首席经济分析师Dean Maki称.
4月25日对13家初级交易商进行的类似调查的预测中值显示,第三轮量化宽松的机率为30%.
"我们认为今日的数据让美联储原地不动--若4月出现新趋势,美联储可能提供更多激励,不过今天的数据本身不会导致很快放松,"纽约瑞士信贷的经济分析师Dana Saporta称.
若美联储真的采取第三轮量化宽松计划,交易商预期他们不会等太长时间.11家回应调查的初级交易商全数认为该计划会在今年展开,其中三家交易商预计在6月开始.
13家交易商中有九家预计央行在第三轮量化宽松计划中,既购买抵押支持证券(MBS),又购买公债.四家交易商预计美联储将只购买MBS.
周五的调查发现,14家交易商中,有七家预计美联储将在2014年下半年升息,五家预计升息时间更早,两家认为在2014年以后.
美联储表示有意将低利率维持到至少2014年年末.
美联储料会等更长时间之后再通过出售两轮量化宽松中购买的资产,收缩资产负债表.
11家初级交易商预计美联储将在2014年之后出售资产,三家预计在2014年内开始.(完)
--编译 王丽鑫;审校 张明钧
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo