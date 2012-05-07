〔中国贸易〕第111届广交会出口成交额罕见下降近5%,欧美市场订单不振

路透北京5月7日电---受欧美市场订单不振影响,今年第111届广交会(中国进出口商品交易会)累计出口成交额环比下降近5%至360.3亿美元,成为除2008年金融危机外,广交会历史上又一次罕见的成交额明显下降纪录.

刊登在广交会网站的新闻稿指出,此届广交会到会采购商人数约21万,再创新高.其中欧美市场成交额继续下降,而新兴市场明显增长.此外,中短单占比居高不下,长单占比依然偏低.

"虽然新兴市场势头强劲,但我国主要传统市场还是在欧美,新增部分无法弥补缺口,成交额下降."广交会新闻发言人刘建军称.

受欧债危机影响,欧盟到会采购商和成交金额分别下降15.5%和5.6%;美国受其国内就业形势严峻影响,成交金额也下降8.1%,并拉动成交额下跌.

与此相反,随着中国开拓新兴市场成效逐渐显现,金砖四国(印度、巴西、俄罗斯、南非)等新兴市场成交增加4.1%,非洲国家成交大幅增长了13.5%.

不过,因采购商下单谨慎,且中国企业担心原材料价格、 汇率波动而不敢接长单,导致六个月以内的中短单占比居高不下,占比86.3%.

中国广交会创办于1957年春季,每年春秋两季在广州举办,是中国目前历史最长、层次最高、规模最大、商品种类最全、到会客商最多、成交效果最好的综合性国际贸易盛会.

中国商务部四月底发布对外贸易发展"十二五"规划称,进出口总额目标在年均增长10%左右,远低于过去两年的水平.其称,未来五年外贸形势面临世界经济增速放缓、贸易保护主义抬头等挑战.而国内面临经营成本进入全面上升期,外贸结构调整难度加大等问题.[ID:nSB1513776](完)

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