〔中国贸易〕第111届广交会出口成交额罕见下降近5%,欧美市场订单不振

《汇市简讯》欧洲盘初：日圆走弱，但美元大致呈横盘波动
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透北京5月7日电---受欧美市场订单不振影响,今年第111届广交会(中国进出口商品交易会)累计出口成交额环比下降近5%至360.3亿美元,成为除2008年金融危机外,广交会历史上又一次罕见的成交额明显下降纪录.
刊登在广交会网站的新闻稿指出,此届广交会到会采购商人数约21万,再创新高.其中欧美市场成交额继续下降,而新兴市场明显增长.此外,中短单占比居高不下,长单占比依然偏低.
"虽然新兴市场势头强劲,但我国主要传统市场还是在欧美,新增部分无法弥补缺口,成交额下降."广交会新闻发言人刘建军称.
受欧债危机影响,欧盟到会采购商和成交金额分别下降15.5%和5.6%;美国受其国内就业形势严峻影响,成交金额也下降8.1%,并拉动成交额下跌.
与此相反,随着中国开拓新兴市场成效逐渐显现,金砖四国(印度、巴西、俄罗斯、南非)等新兴市场成交增加4.1%,非洲国家成交大幅增长了13.5%.
不过,因采购商下单谨慎,且中国企业担心原材料价格、 汇率波动而不敢接长单,导致六个月以内的中短单占比居高不下,占比86.3%.
中国广交会创办于1957年春季,每年春秋两季在广州举办,是中国目前历史最长、层次最高、规模最大、商品种类最全、到会客商最多、成交效果最好的综合性国际贸易盛会.
中国商务部四月底发布对外贸易发展"十二五"规划称,进出口总额目标在年均增长10%左右,远低于过去两年的水平.其称,未来五年外贸形势面临世界经济增速放缓、贸易保护主义抬头等挑战.而国内面临经营成本进入全面上升期,外贸结构调整难度加大等问题.[ID:nSB1513776](完)
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--发稿 苏丹; 审校 曾祥进
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo