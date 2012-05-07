《全球主要国家债券发行预告》--5月7日-5月14日

《汇市简讯》欧洲盘初：日圆走弱，但美元大致呈横盘波动
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透5月7日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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5/7 1530 美国 13周和26周期国库券
5/8 0130 日本 10年期公债
5/8 1530 美国 四周期国库券
5/8 1700 美国 三年期公债
5/8 加拿大 89亿加元 98天期国库券
5/8 加拿大 33亿加元 182天期国库券
5/8 加拿大 33亿加元 364天期国库券
5/9 1700 美国 10年期公债
5/9 英国 20亿英镑 票息4.50%、2042年到期的公债
5/9 加拿大 34亿加元 五年期公债
5/9 0600 德国 50亿欧元 五年期联邦债券
5/9 0120 日本 六个月期贴现国库券
5/10 1700 美国 30年期公债
5/10 0120 日本 三个月期贴现国库券
5/10 日本 流动性供给标售
5/11 意大利 2013年5月14日到期的12个月期BOT债券
5/11 英国 标售国库券
5/14 英国 小型标售公债
5/14 西班牙 12个月及18个月期公债
5/14 1530 美国 13周和26周期国库券
5/14 0600 德国 40亿欧元 六个月期国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 戴素萍
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* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo