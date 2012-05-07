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货币新闻 | 2012年 5月 7日 星期一 08:53 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM指标期胶在东京盘初下跌逾3%

路透东京5月7日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶<0#JRU:>在周一盘初下跌逾3%,追随日本股市跌势,因希腊和法国的大选引发了对欧元区能否实施后续撙节措施的疑虑.

TOCOM指标10月期胶一度下探至304.4日圆,为4月24日以来的盘中新低.截止0023GMT,该合约报每公斤306.0日圆,较前一交易日收盘价跌9.8日圆,或3.1%.(完)

--编译 肖群英;审校 张明钧

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