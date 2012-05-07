《新兴市场重要经济事件预告》--5月7日-5月14日

《汇市简讯》欧洲盘初：日圆走弱，但美元大致呈横盘波动
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
(除特别说明外,均为GMT时间)
5月7日(一)
华盛顿--第42届华盛顿美洲国家会议(至5月8日).
瑞士巴塞尔--国际清算银行(BIS)会议(最后一日).
坎帕拉--乌干达央行举办第15届东非共同体(EAC)货币事务委员会会议.
文莱达鲁萨兰--第四届东南亚国家联盟(ASEAN)-澳洲-新西兰自由贸易区联合委员会及相关会议(至5月11日).
5月8日(二)
北京--经济合作暨发展组织(OECD)公布与中国社会科学院合作编写的2012年拉美经济展望.
华沙--波兰央行举行货币政策会议(至5月9日).
布达佩斯--匈牙利央行举行无利率决策的货币会议.
5月9日(三)
华沙--波兰央行举行货币政策委员会(MPC)会议(最后一日).
亚的斯亚贝巴--2012年世界经济论坛非洲会议(至5月11日).
保加利亚索菲亚--国际货币基金组织(IMF)人员结束访问.
5月10日(四)
雅加达--印尼央行理事会会议.
贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.
首尔--韩国央行货币政策委员会会议.
利马--秘鲁央行货币政策会议.
马普托--莫桑比克央行宣布利率决定.
墨西哥城--20国集团(G20)特别代表会议(至5月11日).
5月11日(五)
曼谷--泰国央行公布季度通胀报告.
吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议.
布拉格--捷克央行公布5月3日委员会会议记录.
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策会议记录.
5月14日(一)
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行发表货币政策月报.
布鲁塞尔--欧元集团会议(1300).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo