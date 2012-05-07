版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 08:40 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--5月7日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:
 
  中国新希望集团5亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),农行主承
  新疆生产建设兵团建工集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),浦发银行主承
  张家港中小企业1.8亿元三年期集合票据簿记建档(债项评级AA+),民生银行主承
  ==============================================================================
  二、新债上市:

  十堰城投12亿元七年期固息债1280115,票面利率7.98%
  吉安城投16亿元七年期固息债1280116,票面利率7.80%
  合肥鑫城国资12亿元七年期固息债1280117,票面利率7.88%
  长沙城投18亿元七年期固息债1280123,票面利率6.95%
  广安投资控股集团8亿元七年期固息债1280125,票面利率8.18%
  重庆地产集团50亿元七年期固息债1280128,票面利率7.35%
  青岛泰能燃气集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280129,票面利率6.50%
  南安市贸工农投资公司6亿元七年期固息债1280130,票面利率8.50%
  杭州城投16亿元六年期固息债1280131,票面利率5.90%
  昆明钢铁控股公司20亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1280135,票面利率5.78%
  宁波电力开发公司10亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1280139,票面利率6.93%
  上海梅山钢铁5亿元三年期中票1282134,票面利率5.11%
  神华集团100亿元五年期中票1282135,票面利率4.71%
  佛山顺德供水3亿元五年期中票1282136,票面利率5.94%
  赤天化集团8亿元五年期中票1282137,票面利率5.94%
  农六师国资公司5亿元一年期短融041264008,票面利率5.15%
  上海梅山钢铁5亿元一年期短融041251012,票面利率4.69%
  北新建材(000786.SZ)6亿元一年期短融041269009,票面利率5.01%
  美克投资集团3.5亿元一年期短融041256013,票面利率5.96%
  中金黄金(600489.SS)6亿元一年期短融041255011,票面利率4.37%
  西部材料(002149.SZ)3亿元一年期短融041269010,票面利率7.35%
  苏豪控股集团10亿元一年期短融041259024,票面利率5.15%
  ==============================================================================
  三、缴款:  

  西宁城投13亿元七年期固息债1280137,票面利率7.70%
  铜陵建投15亿元10年期固息债1280142,票面利率8.20%
  海航机场6亿元五年期中票
  衣念时装5亿元三年期中票  
  ==============================================================================
  四、还本付息:

  财政部301.8亿元一年期固息国债110011到期兑付,票面利率2.77%
  柳化股份(600423.SS)5亿元一年期短融1181214到期兑付,票面利率5.18%
  广西农垦集团10亿元一年期短融1181215到期兑付,票面利率5.15%
  内蒙古博源控股集团6亿元一年期短融1181216到期兑付,票面利率5.28%
  正大中国投资公司4亿元一年期短融1181217到期兑付,票面利率5.15%
  桂林三金集团3亿元一年期短融1181218到期兑付,票面利率4.84%
  永城煤电控股集团10亿元三年期中票0982064到期兑付,票面利率4.28%
  武钢集团20亿元三年期中票0982065到期兑付,票面利率2.94%
  中国铝业(601600.SS)(2600.HK)50亿元一年期短融1181219到期兑付,票面利率4.33%
  有色金属研究院5亿元一年期短融1181221到期兑付,票面利率5.15%
  中金集团15亿元一年期短融1181222到期兑付,票面利率4.33%
  青海庆华太冶煤化集团4亿元一年期短融1181223到期兑付,票面利率5.90%
  财政部150亿元九个月期贴现国债119904到期兑付,参考收益率3.8620%
  国开行100亿元20年期固息债010216付息,票面利率4.23%
  财政部349.7亿元10年期特别国债0700005付息,票面利率4.49%
  农发行66.8亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)070419付息,基本利差0.50%
  农发行118.1亿元七年期固息债080408付息,票面利率4.73%
  财政部272.4亿元10年期固息国债090027付息,票面利率3.68%
  重庆龙湖企业拓展公司14亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098073付息,票面利率6.70%
  进出口银行150亿元五年期固息债100301付息,票面利率3.37%
  天津泰达投资控股22亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1082090付息,基本利差1.83%
  武钢集团40亿元三年期中票1082091付息,票面利率3.87%
  冀中能源集团10亿元五年期中票1082092付息,票面利率4.93%
  内蒙古奈伦集团8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180105付息,票面利率7.48%
  小商品城(600415.SS)7亿元五年期中票1182145付息,票面利率5.67%
  凯迪电力(000939.SZ)12亿元七年期投资人选择权(5+2)中票1182146付息,票面利率6.27%
  福耀玻璃(600660.SS)4亿元五年期中票1182147付息,票面利率5.67%
  冀中能源集团10亿元七年期固息债098074付息,票面利率4.88%
  冀中能源集团10亿元10年期固息债098075付息,票面利率5.08%
  中化股份10亿元五年期中票0982063付息,票面利率3.75%
  中金黄金(600489.SS)6亿元五年期中票0982066付息,票面利率4.60%
  国开行200亿元七年期固息债100210付息,票面利率3.35%
  国开行200亿元七年期浮息债(一年定存基准)100211付息,基本利差0.33%
  首旅集团9亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080053付息,票面利率4.08%
  镇江水利投资公司20亿元七年期固息债1080054付息,票面利率5.86%
  鞍山城投20亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080055付息,票面利率5.66%
  西王集团15亿元三年期中票1182148付息,票面利率5.28%
  中国水电(601669.SS)10亿元五年期中票1182149付息,票面利率5.23%
  财政部固息277.6亿元10年期固息国债090007付息,票面利率3.02%
  南京交通建设投资集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098076付息,票面利率5.23%
  保利集团13亿元五年期固息债098077付息,票面利率4.72%
  昊华化工集团5亿元五年期中票0982067付息,票面利率4.95%
  国电集团26亿元五年期中票0982068付息,票面利率3.76%
  中国人民银行1,100亿元三年期央票1001037付息,票面利率2.72%
  义马煤业集团10亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1082093付息,基本利差2.00%
  ==============================================================================
  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --第111届广交会上周六闭幕,截止5月4日,本届广交会累计出口成交360.3亿美元,环比和同
比分别下降4.8%和2.3%.这是除了2008年金融危机以外,广交会历史上罕见的成交额明显下降
的情况.
  --中国证监会发审委周五公告称,已审核通过中国邮政速递物流股份有限公司A股IPO(首次
公开发行)申请.[ID:nSB1527492]
  --中国国家副总理王岐山周五在中美战略与经济对话后表示,美国支持将人民币CNY=CFXS
纳入国际货币基金组织(IMF)一篮子货币.[ID:nSB1527800]
  --中国证监会周五公告称,拟修改《证券投资基金运作管理办法》并向社会公开征求意见,
将放松对基金产品申报数量的限制,允许基金管理公司同时上报QDII基金、创新基金以及三只
普通境内基金.[ID:nSB1527864]

  --中国海关5/10公布4月进出口贸易数据                     (3月贸易顺差53.5亿美元)

    国家统计局5/11公布4月工业品价格指数(PPI)              (3月-0.3%)
                      4月居民消费价格指数(CPI)            (3月3.6%)
                      1-4月固定资产投资                   (1-3月20.9%) 
                      4月社会消费品零售总额               (3月15.2%) 
                      4月工业增加值                       (3月11.9%) 
                      4月房地产投资和销售

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐