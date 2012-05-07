《中国债券市场每日交易备忘》--5月7日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国新希望集团5亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),农行主承 新疆生产建设兵团建工集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),浦发银行主承 张家港中小企业1.8亿元三年期集合票据簿记建档(债项评级AA+),民生银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 十堰城投12亿元七年期固息债1280115,票面利率7.98% 吉安城投16亿元七年期固息债1280116,票面利率7.80% 合肥鑫城国资12亿元七年期固息债1280117,票面利率7.88% 长沙城投18亿元七年期固息债1280123,票面利率6.95% 广安投资控股集团8亿元七年期固息债1280125,票面利率8.18% 重庆地产集团50亿元七年期固息债1280128,票面利率7.35% 青岛泰能燃气集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280129,票面利率6.50% 南安市贸工农投资公司6亿元七年期固息债1280130,票面利率8.50% 杭州城投16亿元六年期固息债1280131,票面利率5.90% 昆明钢铁控股公司20亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1280135,票面利率5.78% 宁波电力开发公司10亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1280139,票面利率6.93% 上海梅山钢铁5亿元三年期中票1282134,票面利率5.11% 神华集团100亿元五年期中票1282135,票面利率4.71% 佛山顺德供水3亿元五年期中票1282136,票面利率5.94% 赤天化集团8亿元五年期中票1282137,票面利率5.94% 农六师国资公司5亿元一年期短融041264008,票面利率5.15% 上海梅山钢铁5亿元一年期短融041251012,票面利率4.69% 北新建材( 000786.SZ )6亿元一年期短融041269009,票面利率5.01% 美克投资集团3.5亿元一年期短融041256013,票面利率5.96% 中金黄金( 600489.SS )6亿元一年期短融041255011,票面利率4.37% 西部材料( 002149.SZ )3亿元一年期短融041269010,票面利率7.35% 苏豪控股集团10亿元一年期短融041259024,票面利率5.15% ============================================================================== 三、缴款: 西宁城投13亿元七年期固息债1280137,票面利率7.70% 铜陵建投15亿元10年期固息债1280142,票面利率8.20% 海航机场6亿元五年期中票 衣念时装5亿元三年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 财政部301.8亿元一年期固息国债110011到期兑付,票面利率2.77% 柳化股份( 600423.SS )5亿元一年期短融1181214到期兑付,票面利率5.18% 广西农垦集团10亿元一年期短融1181215到期兑付,票面利率5.15% 内蒙古博源控股集团6亿元一年期短融1181216到期兑付,票面利率5.28% 正大中国投资公司4亿元一年期短融1181217到期兑付,票面利率5.15% 桂林三金集团3亿元一年期短融1181218到期兑付,票面利率4.84% 永城煤电控股集团10亿元三年期中票0982064到期兑付,票面利率4.28% 武钢集团20亿元三年期中票0982065到期兑付,票面利率2.94% 中国铝业( 601600.SS )( 2600.HK )50亿元一年期短融1181219到期兑付,票面利率4.33% 有色金属研究院5亿元一年期短融1181221到期兑付,票面利率5.15% 中金集团15亿元一年期短融1181222到期兑付,票面利率4.33% 青海庆华太冶煤化集团4亿元一年期短融1181223到期兑付,票面利率5.90% 财政部150亿元九个月期贴现国债119904到期兑付,参考收益率3.8620% 国开行100亿元20年期固息债010216付息,票面利率4.23% 财政部349.7亿元10年期特别国债0700005付息,票面利率4.49% 农发行66.8亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)070419付息,基本利差0.50% 农发行118.1亿元七年期固息债080408付息,票面利率4.73% 财政部272.4亿元10年期固息国债090027付息,票面利率3.68% 重庆龙湖企业拓展公司14亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098073付息,票面利率6.70% 进出口银行150亿元五年期固息债100301付息,票面利率3.37% 天津泰达投资控股22亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1082090付息,基本利差1.83% 武钢集团40亿元三年期中票1082091付息,票面利率3.87% 冀中能源集团10亿元五年期中票1082092付息,票面利率4.93% 内蒙古奈伦集团8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180105付息,票面利率7.48% 小商品城( 600415.SS )7亿元五年期中票1182145付息,票面利率5.67% 凯迪电力( 000939.SZ )12亿元七年期投资人选择权(5+2)中票1182146付息,票面利率6.27% 福耀玻璃( 600660.SS )4亿元五年期中票1182147付息,票面利率5.67% 冀中能源集团10亿元七年期固息债098074付息,票面利率4.88% 冀中能源集团10亿元10年期固息债098075付息,票面利率5.08% 中化股份10亿元五年期中票0982063付息,票面利率3.75% 中金黄金( 600489.SS )6亿元五年期中票0982066付息,票面利率4.60% 国开行200亿元七年期固息债100210付息,票面利率3.35% 国开行200亿元七年期浮息债(一年定存基准)100211付息,基本利差0.33% 首旅集团9亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080053付息,票面利率4.08% 镇江水利投资公司20亿元七年期固息债1080054付息,票面利率5.86% 鞍山城投20亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080055付息,票面利率5.66% 西王集团15亿元三年期中票1182148付息,票面利率5.28% 中国水电( 601669.SS )10亿元五年期中票1182149付息,票面利率5.23% 财政部固息277.6亿元10年期固息国债090007付息,票面利率3.02% 南京交通建设投资集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098076付息,票面利率5.23% 保利集团13亿元五年期固息债098077付息,票面利率4.72% 昊华化工集团5亿元五年期中票0982067付息,票面利率4.95% 国电集团26亿元五年期中票0982068付息,票面利率3.76% 中国人民银行1,100亿元三年期央票1001037付息,票面利率2.72% 义马煤业集团10亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1082093付息,基本利差2.00% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --第111届广交会上周六闭幕,截止5月4日,本届广交会累计出口成交360.3亿美元,环比和同 比分别下降4.8%和2.3%.这是除了2008年金融危机以外,广交会历史上罕见的成交额明显下降 的情况. --中国证监会发审委周五公告称,已审核通过中国邮政速递物流股份有限公司A股IPO(首次 公开发行)申请.[ID:nSB1527492] --中国国家副总理王岐山周五在中美战略与经济对话后表示,美国支持将人民币CNY=CFXS 纳入国际货币基金组织(IMF)一篮子货币.[ID:nSB1527800] --中国证监会周五公告称,拟修改《证券投资基金运作管理办法》并向社会公开征求意见, 将放松对基金产品申报数量的限制,允许基金管理公司同时上报QDII基金、创新基金以及三只 普通境内基金.[ID:nSB1527864] --中国海关5/10公布4月进出口贸易数据 (3月贸易顺差53.5亿美元) 国家统计局5/11公布4月工业品价格指数(PPI) (3月-0.3%) 4月居民消费价格指数(CPI) (3月3.6%) 1-4月固定资产投资 (1-3月20.9%) 4月社会消费品零售总额 (3月15.2%) 4月工业增加值 (3月11.9%) 4月房地产投资和销售