〔中国经济〕"油气电"价改需突破涨价思维,企业和民生共赢--人民日报

《汇市简讯》欧洲盘初：日圆走弱，但美元大致呈横盘波动
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透北京5月7日电---人民日报周一发表评论文章称,中国"油气电"的市场化改革不能局限于涨价,要引入竞争机制,破除垄断,公开成本,完善监管,从而实现企业利益和民生改善的共赢.
此前,中国汽油价格屡创新高、水价和气价也历经上涨,而一些价格调整方案信息不够透明等问题则引发了种种议论.因而需公开成本,对公众坦诚相对.
"涨价从来不是价格改革的初衷,要突破逢听(听证)必涨、逢改必涨的价改思维,亟须建立一个利益相关方参与互动、博弈充分的价格形成机制,以此走出'一改就涨、越改越涨'的怪圈,实现企业利益和民生改善的共赢."评论指出.
评论并认为,改革不能只在涨价上打算盘,更要在企业和行业的层面发现问题,提高企业管理水平和运营效率,积极转变发展方式,才能从根本上缓解成本压力.
同时,资源类产品具有公益性,又处于产业链上游,屡屡上调难免产生涨价的蝴蝶效应,难保其他行业不借此跟风涨价,最终让老百姓的生活成本水涨船高.
"因此,只有诚实坦率地把事实(成本和价格调整方案信息)说清楚,把道理讲明白,才能纾解公众的焦虑."评论称.
为理顺资源类产品的价格机制,从今年6月开始,中国将实行居民阶梯电价,目前已有近20个省市公布了听证方案.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo