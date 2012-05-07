三亚经济蓬勃发展,但贫富差距扩大

韩国金融：政府计划今年将较长天期债券发行量占比提高至30%--官员
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
(本文由路透中文网编译提供)
路透三亚5月7日电---中国政府推进海南国际旅游岛建设的计划推动当地经济大幅增长，但同时贫富差距在扩大。
国际旅游岛计划推出后，资金大量流入，兴建五星级酒店、高尔夫球场和私人游艇码头，催生投资拉动的经济繁荣。三年里，当地经济增速平均较中国其他地区高35%。
但对当地860万人来说，更直观的感受是通胀和巨大的收入差距。原本一年能带来2万元收入的耕地，被用来开发一平米15万元的豪华住宅。
“我们生在这里，世代居住在这里，可现在这里倒更像是有钱的外地人的家乡，”26岁的张夏（音译）说道。
张夏的父母原本以种芒果为生，但是因为建度假村，他们家只好搬离。
“我们搬到了离海很远的地方，没有土地进行耕种。我们靠什么生活呢？”张夏目前住在三亚郊区。
如何令经济增长和投资惠及当地民众，而不是让富人或政府更富，是中国普遍存在的问题。
官方数据显示，2011年三亚人均可支配年收入为20,472元，同比增加9.4%，远低于该市经济增速和财政收入增速，这两项增速分别为14.2%和18.5%。
3月，温家宝总理在两会期间表示，今年将制定收入分配体制改革总体方案，从而“迅速扭转”收入差距加大的趋势。
同时，中央政府还承诺提高个人收入占GDP的比重，以拉动内需，向更均衡型经济转变。
“收入差距扩大，成为制约扩大内需的一个主要因素，并可能损及经济可持续增长，”国开证券分析师杜征征称。
据三亚市统计局数据，2011年三亚CPI同比涨5.4%，远高于政府4%的目标，其中食品价格涨幅高达13.7%。
尽管中国政府采取措施调控房地产市场，投机资金推高房价、导致当地居民买不起房的现象在三亚很突出。
去年三亚房地产投资增速为34.6%，远高于27.9%的全国均值。过去两年，当地住宅价格上涨近50%，超越全国很多地方。
海南省省长蒋定之去年底曾表示，一个城市的发展不应过度依赖房地产业，要特别注意保护好海南宝贵的土地资源，以实现可持续增长。（完）
--编译：李富强 发稿：程芳
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo
中国中共中央政治局召开会议表示，实现今年经济社会发展目标任务，要稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强投资、价格等政策协调配合。