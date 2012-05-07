三亚经济蓬勃发展,但贫富差距扩大

(本文由路透中文网编译提供)

路透三亚5月7日电---中国政府推进海南国际旅游岛建设的计划推动当地经济大幅增长，但同时贫富差距在扩大。

国际旅游岛计划推出后，资金大量流入，兴建五星级酒店、高尔夫球场和私人游艇码头，催生投资拉动的经济繁荣。三年里，当地经济增速平均较中国其他地区高35%。

但对当地860万人来说，更直观的感受是通胀和巨大的收入差距。原本一年能带来2万元收入的耕地，被用来开发一平米15万元的豪华住宅。

“我们生在这里，世代居住在这里，可现在这里倒更像是有钱的外地人的家乡，”26岁的张夏（音译）说道。

张夏的父母原本以种芒果为生，但是因为建度假村，他们家只好搬离。

“我们搬到了离海很远的地方，没有土地进行耕种。我们靠什么生活呢？”张夏目前住在三亚郊区。

如何令经济增长和投资惠及当地民众，而不是让富人或政府更富，是中国普遍存在的问题。

官方数据显示，2011年三亚人均可支配年收入为20,472元，同比增加9.4%，远低于该市经济增速和财政收入增速，这两项增速分别为14.2%和18.5%。

3月，温家宝总理在两会期间表示，今年将制定收入分配体制改革总体方案，从而“迅速扭转”收入差距加大的趋势。

同时，中央政府还承诺提高个人收入占GDP的比重，以拉动内需，向更均衡型经济转变。

“收入差距扩大，成为制约扩大内需的一个主要因素，并可能损及经济可持续增长，”国开证券分析师杜征征称。

据三亚市统计局数据，2011年三亚CPI同比涨5.4%，远高于政府4%的目标，其中食品价格涨幅高达13.7%。

尽管中国政府采取措施调控房地产市场，投机资金推高房价、导致当地居民买不起房的现象在三亚很突出。

去年三亚房地产投资增速为34.6%，远高于27.9%的全国均值。过去两年，当地住宅价格上涨近50%，超越全国很多地方。

海南省省长蒋定之去年底曾表示，一个城市的发展不应过度依赖房地产业，要特别注意保护好海南宝贵的土地资源，以实现可持续增长。（完）