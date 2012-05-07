《中国报摘》--其他报纸重要消息5月7日(I)

《汇市简讯》欧洲盘初：日圆走弱，但美元大致呈横盘波动
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
**上海证券报**
--ST国创(600145.SS)拟定向发行不超过8.66亿A股,募集金额高达39.4亿元人民币,主要用于收购和开采美国田纳西THC煤矿.
--第111届广交会上周六闭幕,截止5月4日,本届广交会累计出口成交360.3亿美元,环比和同比分别下降4.8%和2.3%.这是除了2008年金融危机以外,广交会历史上罕见的成交额明显下降的情况.
**人民日报**
--作为温州金融综合改革规范民间融资的第一步,温州民间借贷登记服务中心日前在温州鹿城区揭牌开业.目前,每天都有数十人前来登记中心咨询,已有上百人登记借出或贷入需求,供需资金总额超过3亿元,供需比例基本持平,已成功出借数十万元.
--中国首条高速公路--上海沪嘉高速收费设施拆除工作展开,目前收费亭已全部拆除.沪嘉高速是国内第一条高速公路,全长18.5公里,于1984年开建,1988年通车.上海市从2012年起,将沪嘉高速公路调整为城市快速路,全面取消收费.
**第一财经日报**
--LG Display(LGD)(034220.KS)与创维数码(0751.HK)合资的广州液晶项目本月将重新启动.投资方将在6月底重新确定投资和更新时间表.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 张胜男/冉莹; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo