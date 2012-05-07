版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 08:47 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月7日(I)

**上海证券报**

--ST国创(600145.SS)拟定向发行不超过8.66亿A股,募集金额高达39.4亿元人民币,主要用于收购和开采美国田纳西THC煤矿.

--第111届广交会上周六闭幕,截止5月4日,本届广交会累计出口成交360.3亿美元,环比和同比分别下降4.8%和2.3%.这是除了2008年金融危机以外,广交会历史上罕见的成交额明显下降的情况.

**人民日报**

--作为温州金融综合改革规范民间融资的第一步,温州民间借贷登记服务中心日前在温州鹿城区揭牌开业.目前,每天都有数十人前来登记中心咨询,已有上百人登记借出或贷入需求,供需资金总额超过3亿元,供需比例基本持平,已成功出借数十万元.

--中国首条高速公路--上海沪嘉高速收费设施拆除工作展开,目前收费亭已全部拆除.沪嘉高速是国内第一条高速公路,全长18.5公里,于1984年开建,1988年通车.上海市从2012年起,将沪嘉高速公路调整为城市快速路,全面取消收费.

**第一财经日报**

--LG Display(LGD)(034220.KS)与创维数码(0751.HK)合资的广州液晶项目本月将重新启动.投资方将在6月底重新确定投资和更新时间表.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 张胜男/冉莹; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐