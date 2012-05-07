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亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 08:49 BJT

****日韩经济指标预测--5月7日-5月14日****

路透5月7日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------5月7日当周------------------------------------

5月7日(一)

2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 4月 -- +2.8%

(较前月) -- +0.6%

5月8日(二)

2350 日本外汇储备(亿美元) 4月 -- 12,887.0

5月9日(三)

0300 韩国L货供额(较上年同期) 3月 -- +8.5%

0500 日本领先指标 3月 -- +2.1

同时指标 -- +1.0

2350 日本银行放款余额(较上年同期) 4月 -- +0.8%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超11,700

外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超631

2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 3月 -- 盈余11,778

5月10日(四)

0100 韩国央行基准利率 5月 -- 3.25%

0500 日本服务业景气判断指数 4月 -- 51.8

5月11日(五)

暂无重要数据

---------------------------------5月14日当周------------------------------------

5月13日(日)

2350 日本企业服务价格指数(CSPI)(较前月) 4月 -- +0.6%

(较上年同期) -- +0.6%

5月14日(一)

2100 韩国出口价格 4月 -- +2.1%

进口价格 -- +3.5%(完)

--编译 程琳;审校 徐文焰

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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