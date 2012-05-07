〔香港个股〕创维与LGD广州液晶面板项目5月下旬奠基,投资细节再商定

路透上海5月7日电---投资额达数百亿元人民币的广州液晶面板项目在延迟一年后,近期有望重新启动.中国家电生产商创维数码(0751.HK)上周末公告称,该项目将继续进行,奠基仪式于5月22日举行,相关投资细节将在6月底确定.

该项目由创维数码与韩国LG显示(LGD)(034220.KS)合资建设.公告指出,基于该合资经营拟生产产品的现时市场状况和需求而定的相关投资及更新时间表等细节,预计在6月底由合资各方确定.创维数码还未就合资公司注册资本10%,即1.334亿美元,作出任何出资.

双方在2010年3月签订合资合同,项目注册资本13.34亿美元,投资总额40亿美元,其中LGD占股70%,创维旗下深圳创维-RGB占股10%,具广州政府背景的广州凯得占20%股份.三方将在广州建设8.5代液晶面板项目.

2010年该项目获得国家发改委批准.不过2011年11月,LGD决定将该项目延期.

目前京东方(000725.SZ)(200725.SZ)和TCL集团(000100.SZ)分别建成一条8.5代线,广州面板将是国内第三条8.5代液晶面板生产线.此前获批的三星电子(005930.KS)苏州7.5代面板项目去年已动工.

而央企中国电子信息产业集团旗下中电熊猫集团正在筹划的南京10代面板线项目,将成为国内最先进的液晶面板生产线.

长城电脑(000066.SZ)4月底曾公告称,其参股的冠捷科技(0903.HK)将参与南京10代面板线项目,冠捷子公司Top Victory参股0.8%,熊猫液晶持有99.2%.项目投资总额350亿元,其中合资公司注册资本175亿元.

国内媒体有报导称,原本计划参股南京10代线的日本夏普(6753.T)因2011财年巨亏而放弃出资,改为纯粹的技术转让.这将是2009年夏普将六代线设备和技术转让给中电熊猫集团后,又一次向中国企业转让核心技术.(完)