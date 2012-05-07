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亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 08:52 BJT

〔芝加哥期市〕美国玉米期货下滑,但供应疑虑限制跌幅

路透悉尼5月7日电---美国玉米期货周一下滑,上交易日在近期供应疑虑助推下上涨.小麦和大豆价格亦微跌.

2347GMT,芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货CN2下滑0.2%,上周五上升0.9%.

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