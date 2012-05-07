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亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 08:57 BJT

****澳新经济指标预测--5月7日-5月14日****

路透5月7日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-------------------------------5月7日当周----------------------------------

5月7日(一)

0130 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 4月 -- +1.0%

报纸招聘广告(较前月) -- -0.6%

0130 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 4月 -- 正3

企业状况指数 -- 正4

0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.2% +0.2%

(较前季) 第一季 +0.5% +0.4%

0130 澳洲建筑许可(较前月) 3月 +3.1% -7.8%

2200 新西兰政府债务与GDP之比 3月底 -- 24.00%

5月8日(二)

0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 3月 逆差14 逆差4.80

商品/服务进口(较前月) -- -4%

商品/服务出口(较前月) -- -2%

0930 澳洲联邦政府预算

2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 -- +0.3%

(较上年同期) -- +5.0%

5月9日-14日

2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月) 4月 -- +1.9%

(较上年同期) -- +4.2%

5月10日(四)

0130 澳洲就业人数(万人) 4月 减少0.55 增加4.4

全职就业人数(万人) -- 增加1.58

就业参与率 65.4% 65.4%

失业率 5.3% 5.2%

2245 新西兰食品价格指数 4月 -- -1.0%

5月11日(五)

0300 非居民持有新西兰公债占比 4月 -- 57.8%

5月13日(日)

2245 新西兰零售销售(较前季) 第一季 -- +2.2%

(较上年同期) -- +8.0%

---------------------------------5月14日当周------------------------------------

5月14日(一)

0130 澳洲房屋融资(较前月) 3月 -- -2.5%

0225 澳洲央行助理总裁洛威(Philip Lowe)发表讲话(完)

--编译 程琳;审校 郑茵

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