澳新经济指标预测--5月7日-5月14日****

《汇市简讯》欧洲盘初：日圆走弱，但美元大致呈横盘波动
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透5月7日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-------------------------------5月7日当周----------------------------------
5月7日(一)
0130 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 4月 -- +1.0%
报纸招聘广告(较前月) -- -0.6%
0130 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 4月 -- 正3
企业状况指数 -- 正4
0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.2% +0.2%
(较前季) 第一季 +0.5% +0.4%
0130 澳洲建筑许可(较前月) 3月 +3.1% -7.8%
2200 新西兰政府债务与GDP之比 3月底 -- 24.00%
5月8日(二)
0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 3月 逆差14 逆差4.80
商品/服务进口(较前月) -- -4%
商品/服务出口(较前月) -- -2%
0930 澳洲联邦政府预算
2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +5.0%
5月9日-14日
2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月) 4月 -- +1.9%
(较上年同期) -- +4.2%
5月10日(四)
0130 澳洲就业人数(万人) 4月 减少0.55 增加4.4
全职就业人数(万人) -- 增加1.58
就业参与率 65.4% 65.4%
失业率 5.3% 5.2%
2245 新西兰食品价格指数 4月 -- -1.0%
5月11日(五)
0300 非居民持有新西兰公债占比 4月 -- 57.8%
5月13日(日)
2245 新西兰零售销售(较前季) 第一季 -- +2.2%
(较上年同期) -- +8.0%
---------------------------------5月14日当周------------------------------------
5月14日(一)
0130 澳洲房屋融资(较前月) 3月 -- -2.5%
0225 澳洲央行助理总裁洛威(Philip Lowe)发表讲话(完)
--编译 程琳;审校 郑茵
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo