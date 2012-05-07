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货币新闻 | 2012年 5月 7日 星期一 11:11 BJT

〔中国证券〕未来新三板试点扩大到全国或考虑引入个人投资者--证监会副主席

路透北京5月7日电---中国证监会副主席姚刚周一表示,未来新三板试点将扩大到全国,同时或考虑引入个人投资者,但将对投资经验年限等设门槛.

他是在北京出席一会议时作出上表示的.

上月证监会主席郭树清在湖北省资本市场建设工作会议上讲话称,新三板市场有关方案尚未正式报批,但各项准备工作正在紧锣密鼓进行.[ID:nSB1495006]

作为场外市场试点,亦是将来新三板主体的中关村科技园区股份转让系统,建立已有六年,但目前挂牌公司刚过百家,去年成交量不足6亿元人民币,成立以来累计增发融资19亿元,与沪深证交所仍不可同日而语.(完)

--发稿 康熙泽; 撰写 张胜男; 审校 曾祥进

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