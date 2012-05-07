〔中国证券〕未来新三板试点扩大到全国或考虑引入个人投资者--证监会副主席

韩国金融：政府计划今年将较长天期债券发行量占比提高至30%--官员
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
路透北京5月7日电---中国证监会副主席姚刚周一表示,未来新三板试点将扩大到全国,同时或考虑引入个人投资者,但将对投资经验年限等设门槛.
他是在北京出席一会议时作出上表示的.
上月证监会主席郭树清在湖北省资本市场建设工作会议上讲话称,新三板市场有关方案尚未正式报批,但各项准备工作正在紧锣密鼓进行.[ID:nSB1495006]
作为场外市场试点,亦是将来新三板主体的中关村科技园区股份转让系统,建立已有六年,但目前挂牌公司刚过百家,去年成交量不足6亿元人民币,成立以来累计增发融资19亿元,与沪深证交所仍不可同日而语.(完)
--发稿 康熙泽; 撰写 张胜男; 审校 曾祥进
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo
路透东京2月24日 - 油价周五守住涨幅，数据显示美国上周原油库存连续第七周增加但增幅小于预期，同时有消息称东南亚储油设施的原油被出售。