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亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 09:06 BJT

〔国际油市〕油价延续跌势,此前法国和希腊大选令欧债忧虑重燃

路透首尔5月7日电---国际油价周一大跌,延续上交易日跌势.法国和希腊选举结果,令人担忧他们进一步执行撙节措施的能力,也重新引燃了对欧元区债务危机的担忧.

上周五公布的数据显示,4月美国非农就业连续第二个月放缓,助燃油市周五跌势.

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