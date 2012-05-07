版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 09:11 BJT

〔港股盘前预测〕或将低开,对经济成长敏感的个股可能受挫

路透香港5月7日电---香港股市周一可能低开,对经济成长较为敏感的类股可能受到冲击,此前法国和希腊选举结果令人对欧元区能否解决债务危机产生新的疑问.

市场亦有可能受到美国4月就业报告的拖累,该报告加深了对于美国经济成长前景的忧虑.

一系列中国4月经济数据将于本周公布,或许给投资者提供线索,探寻中国经济放缓的情况.(完)

--编译 郑茵;审校 张涛

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐