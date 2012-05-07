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亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 09:12 BJT

〔全球金市〕金价小跌但脱离一周半低位,受美国数据及欧洲选举影响

路透新加坡5月7日电---金价周一小幅下跌,不过仍设法远离上交易日触及的一周半低位,因美国就业数据欠佳助燃对放松货币政策的预期,同时欧洲选举加剧对欧债危机的担忧.

0039GMT,现货金XAU=小幅下跌0.1%至每盎司1,639.99美元,脱离上周五触及的低位1,626.50美元.

美国期金GCcv1下跌0.3%,报1,640.80美元.

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