〔中国货币市场〕回购利率早盘区间波动,资金分布不均致利率偏高

韩国金融：政府计划今年将较长天期债券发行量占比提高至30%--官员
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
路透上海5月7日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一早盘区间波动.本周公开市场到期逾千亿,一级交易商却未申报任何需求,资金面维稳.不过,市场人士依然反映当前的利率水平有所偏高.
上海一银行交易员表示,从供求情况看,资金价格确实不应该这么高.但是由于资金在不同机构间分布不均,双方博弈过程中,体量偏大的机构更易占上风,其偏高的定价对市场利率形成牵引.同时,上周公开市场的逆回购利率已经就宣告了一个底线,市场利率跌幅有限.后期资金面则要看财政存款、外汇占款的情况.
"整个市场钱不是问题,不是流动性问题,是结构不平衡."他认为.
业内人士稍早透露,公开市场一级交易商今日未申报任何需求.据路透统计显示,本周央票和正回购到期量合计1,020亿元人民币.上周四进行的七天期逆回购操作,中标利率为3.53%.[CN/MMTCN]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:17 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9680 2.9652 0.28 3,845.93
七天CN7DRP=CFXS 3.7575 3.8412 -8.37 251.46
14天CN14DRP=CFXS 3.8949 3.8148 8.01 53.72
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9812 2.9748 0.64 1,109.34
七天CHICNY7D=CFXS 3.7692 3.6748 9.44 41.05
==============================================================================(完)
--发稿 冉莹; 审校 林高丽
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo
中国中共中央政治局召开会议表示，实现今年经济社会发展目标任务，要稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强投资、价格等政策协调配合。