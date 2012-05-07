〔中国基金〕华夏基金称王亚伟正式离任并聘为顾问,旗下基金大额分红

《汇市简讯》欧洲盘初：日圆走弱，但美元大致呈横盘波动
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透上海5月7日电---中国最大基金管理公司--华夏基金管理公司周一发布公告称,公司副总经理王亚伟因个人原因,自上周五(4日)起离任,公司决定聘任王亚伟为公司顾问.
王亚伟在华夏基金任职14年,被誉为中国"最牛基金经理",此前他曾担任华夏大盘精选和华夏策略精选的基金经理.而这两只基金上周六宣布进行大额分红,其中华夏大盘精选每10份分红30元人民币.
华夏基金的控股股东中信证券(600030.SS)(6030.HK)亦刊登声明称,对王亚伟的离职表示遗憾,并愿意与王亚伟就下一步合作的可能性及形式进行探讨.
华夏大盘精选公布其第九次分红方案,每10份分红30元;华夏策略精选为第一次分红,每10份分红6元.公告显示,华夏大盘和华夏策略的基金经理将分别由巩怀志和谭琦来担任,巩怀志目前担任华夏优势增长股票型基金的基金经理.
王亚伟真正成名是在2005年底接手华夏大盘精选混合基金的基金经理后,2006年当年华夏大盘基金以154%的收益名列全部基金的第12位,2007年更以226%的净值增长名列基金业首位;2008年以跌幅较少名列第二位,2009年再度名列第一.
他在华夏大盘精选的基金经理任期内(截止4月底),该基金的累计回报达11.75倍.
中信证券持有华夏基金公司51%股权,后者管理资产规模近2,000亿元人民币.(完)
--发稿 刘夏雨/林琦; 审校 张喜良
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo