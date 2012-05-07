〔中国个股〕ST国创计划定增募资39亿元,收购美国THC煤矿

路透上海5月7日电---中国贵州国创能源控股(集团)股份有限公司(600145.SS)周一公告称,计划以4.56元人民币/股非公开发行A股,募集资金净额不超过39.4亿元,主要用于收购和开采美国田纳西THC煤矿.

刊登在上海证券交易所网站上的公告显示,THC资源总量达37,281万吨,尽管目前年产能为100万吨,但公司有意扩产至年产500万吨焦煤的规模.另外,公司实际控制人帝奥集团旗下的盛晖投资承诺认购不低于25%的增发股份,增发完成后帝奥集团对公司的持股比例将由9.4%大幅提高至26.8%.

公告称,本次非公开发行A股股票数量合计不超过8.66亿股,所募资金全部用于增资江苏帝普,并将全部用于向TPI(Treasure Port International Limited)公司股东EXCEL公司收购TPI、增资TPI和补充帝普矿业流动资金.

TPI公司总资产为33.62亿元,总负债35.30亿元,股东权益-1.68亿元,2011年度和今年一季度分别亏损1.24亿元和4,032万元.核心资产是其于2011年3月份收购的美国THC煤矿,但其收购THC的资金主要来源于向寻标矿业投资基金管理公司借款.

ST国创持有江苏帝普100%的股权.根据公告,江苏帝普矿业首先将以不高于1,000万美元的价格收购TPI公司100%的股权,随后再出资38.8亿元人民币对TPI公司进行增资,一是帮助其偿还寻标基金5.34亿美元的债务,二是投资3.5亿元增资美国THC公司,用于矿业开发.(完)