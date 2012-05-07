〔中国个股〕ST国创计划定增募资39亿元,收购美国THC煤矿

《汇市简讯》欧洲盘初：日圆走弱，但美元大致呈横盘波动
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透上海5月7日电---中国贵州国创能源控股(集团)股份有限公司(600145.SS)周一公告称,计划以4.56元人民币/股非公开发行A股,募集资金净额不超过39.4亿元,主要用于收购和开采美国田纳西THC煤矿.
刊登在上海证券交易所网站上的公告显示,THC资源总量达37,281万吨,尽管目前年产能为100万吨,但公司有意扩产至年产500万吨焦煤的规模.另外,公司实际控制人帝奥集团旗下的盛晖投资承诺认购不低于25%的增发股份,增发完成后帝奥集团对公司的持股比例将由9.4%大幅提高至26.8%.
公告称,本次非公开发行A股股票数量合计不超过8.66亿股,所募资金全部用于增资江苏帝普,并将全部用于向TPI(Treasure Port International Limited)公司股东EXCEL公司收购TPI、增资TPI和补充帝普矿业流动资金.
TPI公司总资产为33.62亿元,总负债35.30亿元,股东权益-1.68亿元,2011年度和今年一季度分别亏损1.24亿元和4,032万元.核心资产是其于2011年3月份收购的美国THC煤矿,但其收购THC的资金主要来源于向寻标矿业投资基金管理公司借款.
ST国创持有江苏帝普100%的股权.根据公告,江苏帝普矿业首先将以不高于1,000万美元的价格收购TPI公司100%的股权,随后再出资38.8亿元人民币对TPI公司进行增资,一是帮助其偿还寻标基金5.34亿美元的债务,二是投资3.5亿元增资美国THC公司,用于矿业开发.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 林高丽
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo