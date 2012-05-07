《特别报导》法国新领袖奥朗德告诉世人他并非洪水猛兽

路透法国图勒3月21日电---你很难预料到一位总统候选人会有这种开场白.当法国社会党总统候选人奥朗德2月出访伦敦,走下火车时说道:"我并不危险."

这位57岁、戴着眼镜的法国总统候选人在国外并不出名.就算在国内,长期以来他最为人所知的身份也只是社会党同僚Segolene Royal的坚定伙伴.不过民调显示,奥朗德已经在选举中领先中右翼的萨科齐.

这让很多法国乃至欧洲的金融市场人士忧心不已.他们认为,奥朗德的竞选承诺是个威胁.奥朗德誓言会对高收入者按75%的税率征税,将投行与零售银行分离开来,并着重推动经济增长--债市认为这意味着政府要大举支出.

奥朗德在1月做出首次重要竞选演讲时宣布:"在前方面临的选战中,我的主要对手没有姓名,没有面孔,没有党派.他不是候选人,他也不会当选,但他却占据支配地位.我的对手,就是财政."

瑞银集团资深经济顾问George Magnus称,如果奥朗德赢得选举,市场目前的平静状态就将被打破,不仅因为他的吁求,还因为他可能鼓动其他欧洲民众离开撙节道路,走上支出之路.

这也是为什么当他2月造访伦敦这个全球最大金融中心之一,回答记者有关金融市场的提问时,要强调自己并不危险.

奥朗德将自己塑造成一个普通人的形象.仔细研究他的过去,并访问他的老友、他选区的选民、同事和顾问后会发现,他或许算不上激进.显然,与萨科齐的名人光环和高调相比,他是朴素而又简单的,并且有着30年地方从政经历.

萨科齐曾经不指名点姓的表示,自己的头号对手缺乏经验,"成天说谎".奥朗德则表示,萨科齐的致命缺点就是他就职总统后的作为.法国报纸报导称,奥朗德曾在去年1月一次午宴上称萨科齐是个"烂家伙".

奥朗德的支持者表示,他必须审慎处理这场政治赛局.他需要左翼支持来赢得选举,而极左和极右翼都在给不满的选民煽风点火,让选战日益激烈.但他的支持者称,本质上讲,奥朗德是是一个性情温和而又讲求实际的普通人,他将寻求折衷之路.

"每个总统都是特定时代的产物,"去年加入奥朗德竞选团队、长期服务议会的Claude Bartolone表示.

**正常先生**

熟悉奥朗德及其女友Valerie Trierweiler的人士称,在去年一个周日的凌晨,Trierweiler推醒熟睡中的奥朗德,告诉他时任国际货币基金组织(IMF)总裁,并且是下任总统大热门的施特劳斯-卡恩在纽约因性侵指控被捕.那时奥朗德就知道,他的命运已经改变.虽然针对施特劳斯-卡恩的所有指控后来被撤销,但这令奥朗德突然成为社会党竞选总统大位的领跑者,有望成为1981年密特朗当选以来的首位社会党总统.

在2月出版的竞选文宣书籍"改变命运"中,奥朗德承认他的选情因为这个"从未露面的候选人"而获得提升.他也一再强调,他的生活方式与经常在全球奔波的施特劳斯-卡恩十分不同.

在法国南部城镇图勒(Tulle),奥朗德的议会办公室里有扇蓝色房门,门后的房间就是奥朗德每周五过夜之处,他每周五都会回到自己服务30年的选区科雷兹省.

这个房间布置十分单调,最奢侈的物品是一个棕色的电动裤管摺线熨制器,看上去好像也是从1970年代使用至今.

屋内的一张金属床上铺着蓝白色的被子,两侧各摆着一张极为普通的床头柜.除此之外还有一个闹钟,一把柳条椅,以及一台笨重的旧电视.地上铺设着与隔壁办公室一样的冰冷仿木地板,更凸显出房间主人简单的生活作风.

奥朗德通常周四晚上或周五早上从巴黎搭飞机来此,几乎总会在图勒周六早上的露天市场中与民众握手寒暄."他几乎认得所有人,不管是商家还是购物民众."52岁的图勒市长、社会党人Bernard Combes说.他在10年前的一个乡村聚会中与奥朗德相识,此后放弃教师工作与奥朗德共事.

人们经常可以在奥朗德选区办公室附近的Caleche咖啡店看到他的身影.他总喜欢在周六早上坐在马蹄形的海绵塑胶椅上,享用他习惯的"咖啡加牛角面包大餐".

科雷兹省是半山地地区,其名称源自流经当地的一条河流.科雷兹在2008年转而成为社会党势力版图.在奥朗德之前,这里是前总统席哈克的政治地盘.席哈克来自萨科齐所属的人民运动联盟(UMP).

与席哈克一样,奥朗德也认为有必要在巴黎之外保留一处基地,不能为应对每一次选举而不停变换选区."他在这里能掌握真实的民意."科雷兹大区联络主任Jacques Spindler表示,"人们不会只对他说他想听到的."

**科雷兹经济学**

科雷兹人口老龄化程度在法国101个地方行政区高居第二,该省近25万人口中,许多是农民.科雷兹还是法国债务负担最重的省,今年债务估计超过3.6亿欧元(4.74亿美元),人均债务是其他地区的两倍.

这是奥朗德反对者攻击的首要目标.萨科齐的一位盟友把奥朗德的选区称作"法国的希腊",说若奥朗德当选,这就是他可能作为的实验室.

但科雷兹或许不算是社会党主张课税及支出的强力例证.奥朗德2008年开始执掌时,萨科齐所属的前任执政党UMP留下债务近3亿欧元.当地资料显示,2008年之前的五年期间,科雷兹债务从1.05亿欧元增加近两倍.奥朗德在任的这四年,债务升幅略超过四分之一.据财政部数据,2007年至2010年,奥朗德将运作成本增加17%,投资削减24%.

最近采取的节约举措包括停办免费校车.当地公务员如今驾驶的是廉价的雷诺Twingos,取代了中等的Clios.

奥朗德在竞选政见中把教育放在首位,他说这些削减支出可以让他维持优先领域的支出,而最重要的是社会服务.据地方文件,尽管资金有限,但每个进入中学的学生现在都能获得一部iPad.目前为此,发放给学生和老师的笔记型电脑及平板电脑超过13,500部,年斥资约150万欧元.

全国来看,奥朗德说他将创造15万个国家资助的就业岗位,再在公共教育领域增聘6万名雇员.根据他的政见,这将造成近40亿欧元的支出.

其中部分资金将来自加税.奥朗德在任期间,科雷兹省房产税提高了6.5%.他说,他计画到2017年五年任期届满时,将法国公共赤字降至零,而加税就是其中一部分.他表示,收入100万欧元以上的人,税率应从现在的41%提高至75%.他称基本上这只是一个象征性的举动,受到影响的约有3,000人,税收只有2-3亿欧元.他的顾问称,这可能是一项临时举措.

奥朗德认为,自萨科齐上任以来,整体税收负担加重,而且接下来无论谁当选,都必须加税.

法国主要企业雇主团体Medef对于这两位候选人都不太喜欢.奥朗德的75%税率政策不受欢迎,但萨科齐提出限制CEO薪酬的计划也不受欢迎.Medef负责人Laurence Parisot表示,这两位候选人都没有就如何提高法国竞争力做出明确规划.

**来自中产家庭**

奥朗德出生于巴黎西北部中等城镇鲁昂(Rouen)的一个中产家庭,从一座私立天主教会学校开始接受教育.在1968年法国举行大罢工,学生抗议活动导致巴黎局势动荡之际,他的父亲、一名涉足房地产投资的眼耳科医生,将拥有两个孩子的全家人搬迁至富庶的巴黎郊区布伦(Boulogne).

对于当时13岁的奥朗德而言,这次搬家的影响是巨大的.据记者Serge Raffy撰写的,于去年出版的奥朗德传记"秘密的旅程(Secret Journey)",他父亲Georges Hollande在搬家中扔掉了儿子们的金属小汽车和铅制士兵玩具.

奥朗德与妈妈Nicole关系亲密,尼科尔