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亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 10:43 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月7日(II)

**证券时报**

--近一年来,继美联物业、满堂红集团宣布退出上海的二手房中介业务后,世联地产(002285.SZ)有意淡出二手楼业务的公司.公司方表示将从一直起色不大的二手楼业务中逐步淡出,并通过项目收购涉足物业管理,从而由地产代理和顾问业务转为中高端机构客户集成服务商.

**经济参考报**

--江苏正式启动直购电改革试点,扬州大洋船厂与国信扬州电厂等八对企业和电厂签订了直购电合同,成为该省首批直购电试点的受益者.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/李文科; 审校 曾祥进

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