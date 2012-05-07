《热点透视》中国当局扔给外资券商一根好味的肉骨头

《汇市简讯》欧洲盘初：日圆走弱，但美元大致呈横盘波动
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 顾蔚 编译 白云
路透香港5月4日电---华尔街或许是今年美中战略与经济对话的赢家.据在北京的美国官员表示,摩根士丹利(MS.N)、高盛(GS.N)等参股合资证券公司的外资银行将很快可将持股比例提高至49%.虽然成果与他们的艰辛付出依然不成正比,但终究是在重要市场取得的一大突破.
目前外资银行可持有33%的合资证券公司股权.多数合资券商只能承销股票和债券,不允许从事代客买卖证券的业务.但较早入行的外资银行存在一些例外.比如,高盛曾设法通过与合伙人的特别安排,获得合资证券公司的实际控股权,瑞银集团UBSN.VX参股的合资证券公司则享受比同行更宽泛的交易权.
新规定将给予外国投资者相对于高要求的中国合伙人更多的影响力.持有合资公司三分之二股权的国内券商通常追逐是短期利润.国际投行应该更注重培养长期品牌效应,和避免商誉风险.
所有这些都符合中国的利益.如果跨国银行能获得更多实惠,他们进行公司治理时会更努力地引入全球最佳操作方法.若能获得更公平的投资回报,他们也许会更投入地经营合资企业,而不是只利用这个平台为他们的离岸投资银行招揽生意.
进一步体现中国开放金融市场的是,合资证券公司将可以交易金融期货和大宗商品,不过是否所有外资券商都可参与交易还有待确认.2010年中国商品期货成交量达到30亿手,是美国市场同期成交量的三倍.但中国金融衍生品市场还有很长一段路要走.
当然,持股比例增加意味着需要投入更多资本,市场疲软时也不例外.据汤森路透的数据,中国10家外资券商的股权收益今年迄今减少了75%,因内地新股发行量急减.但鉴于中国市场的长期发展潜力,追加更多投资应该会物有所值.(完)
--译文审校 李爽
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo