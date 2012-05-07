〔中国公开市场〕一级交易商今日未申报任何需求--业内人士

路透上海5月7日电---业内人士周一透露,中国央行公开市场一级交易商今日未申报任何需求.

上周三,一级交易商亦未申报任何需求.但在资金面情况尚可的情况下,央行公开市场却意外进行逆回购操作.市场人士认为,此举在释放宽松信号、推后存准下调预期时点的同时,或也给出了利率引导信号.[ID:nSB1524672]

据路透统计显示,央行公开市场本周央票和正回购到期量合计1,020亿元人民币,其中央票300亿元,正回购720亿元.

上周四进行的650亿元七天期逆回购操作将于本周四(10日)到期.是否会延续操作,尚待观察.

今年以来,央行公开市场例行的一年和三个月央票一直停发,正回购成为操作主角.从此前一级交易商上报需求情况来看,三个月央票虽然偶现需求名单,但最后都未能发行.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.

公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.三个月期品种最后发行日期在2011年12月22日,发行量10亿元,参考收益率3.1618%.(完)