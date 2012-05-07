〔中国公开市场〕一级交易商今日未申报任何需求--业内人士

《汇市简讯》欧洲盘初：日圆走弱，但美元大致呈横盘波动
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路透上海5月7日电---业内人士周一透露,中国央行公开市场一级交易商今日未申报任何需求.
上周三,一级交易商亦未申报任何需求.但在资金面情况尚可的情况下,央行公开市场却意外进行逆回购操作.市场人士认为,此举在释放宽松信号、推后存准下调预期时点的同时,或也给出了利率引导信号.[ID:nSB1524672]
据路透统计显示,央行公开市场本周央票和正回购到期量合计1,020亿元人民币,其中央票300亿元,正回购720亿元.
上周四进行的650亿元七天期逆回购操作将于本周四(10日)到期.是否会延续操作,尚待观察.
今年以来,央行公开市场例行的一年和三个月央票一直停发,正回购成为操作主角.从此前一级交易商上报需求情况来看,三个月央票虽然偶现需求名单,但最后都未能发行.
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.
此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.
公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.三个月期品种最后发行日期在2011年12月22日,发行量10亿元,参考收益率3.1618%.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo