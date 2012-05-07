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亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 09:28 BJT

《外汇动态》日本进口商的美元/日圆买兴,或将间接支撑欧元/日圆

0108GMT---日本主要银行一交易员指出,日本进口商对美元/日圆的买兴,可能在今天间接支撑欧元/日圆.

该交易员表示,"日本进口商在79.50附近一路到78.00日圆,挂进颇大规模的美元买盘."

他指出,获悉这类日圆卖单的日本市场人士,可能不会试图压低欧元/日圆,从而可能在亚洲盘协助抑制欧元/美元的跌幅.

另一名交易商则指称,日本进口商自79.60左右起挂进买单,他认为这将视避险风潮今日会否进一步加剧而定.

美元/日圆持稳于纽约周五尾盘水准79.85JPY=.

欧元/日圆跌0.8%至103.60EURJPY=R,但脱离周一稍早在EBS电子盘所触及近103.24的三个月低位.

亚洲股市下跌1.3%.MIAPJ0000PUS.(完)

--编译 龚芳;审校 丁琦

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