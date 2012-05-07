〔中国基金〕汇添富理财基金提前结束募集,首批规模料均超百亿元

《汇市简讯》欧洲盘初：日圆走弱，但美元大致呈横盘波动
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透上海5月7日电---中国首批短期理财基金产品在发行期获得投资者积极认购,汇添富基金公司宣布其30天理财债券型提前一天至周一下午结束募集.业内人士透露,汇添富理财30天及同时在发行的华安月月鑫,其首募规模预计都将超过100亿元人民币,或会刷新国内低风险基金的首募纪录.
这两只基金与银行理财产品较类似,以30天为一投资周期,进行循环滚动封闭;而且投资门槛低,只有1,000元,不需要象银行理财产品至少5万元的门槛.
华安月月鑫短期理财基金稍早公告预期,2012年第一期A类基金的参考年化收益率为3-4%,B类基金的参考年化收益率为3.24-4.24%.华安月月鑫以500万份为门槛,该基金分为A类基金和B类基金,超过500万份的A类基金可升格为B类基金.
汇添富理财30天和华安月月鑫的发行期均自上周三(5月2日)开始,华安月月鑫计划周一结束募集.
国内包括货币基金和债券基金在内的低风险基金首发规模超过100亿元仅出现过三次,其中首发规模最大的是2010年成立的工银瑞信双利债券基金,当时募集了140.53亿元.
汇添富和华安基金正计划分别推出60天和90天期的理财基金,产品均已向中国证监会申报.其中汇添富60天理财基金已获批.
去年中国资本市场"股债双杀"格局令大多普通投资者转向收益率较稳定的银行理财产品,目前银行理财产品规模已达十多万亿元人民币,而公募基金的总规模仅2万多亿元.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo