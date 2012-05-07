〔中国基金〕汇添富理财基金提前结束募集,首批规模料均超百亿元

路透上海5月7日电---中国首批短期理财基金产品在发行期获得投资者积极认购,汇添富基金公司宣布其30天理财债券型提前一天至周一下午结束募集.业内人士透露,汇添富理财30天及同时在发行的华安月月鑫,其首募规模预计都将超过100亿元人民币,或会刷新国内低风险基金的首募纪录.

这两只基金与银行理财产品较类似,以30天为一投资周期,进行循环滚动封闭;而且投资门槛低,只有1,000元,不需要象银行理财产品至少5万元的门槛.

华安月月鑫短期理财基金稍早公告预期,2012年第一期A类基金的参考年化收益率为3-4%,B类基金的参考年化收益率为3.24-4.24%.华安月月鑫以500万份为门槛,该基金分为A类基金和B类基金,超过500万份的A类基金可升格为B类基金.

汇添富理财30天和华安月月鑫的发行期均自上周三(5月2日)开始,华安月月鑫计划周一结束募集.

国内包括货币基金和债券基金在内的低风险基金首发规模超过100亿元仅出现过三次,其中首发规模最大的是2010年成立的工银瑞信双利债券基金,当时募集了140.53亿元.

汇添富和华安基金正计划分别推出60天和90天期的理财基金,产品均已向中国证监会申报.其中汇添富60天理财基金已获批.

去年中国资本市场"股债双杀"格局令大多普通投资者转向收益率较稳定的银行理财产品,目前银行理财产品规模已达十多万亿元人民币,而公募基金的总规模仅2万多亿元.(完)