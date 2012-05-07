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货币新闻 | 2012年 5月 7日 星期一 09:46 BJT

〔希腊政治〕95%选票统计显示,希腊支持纾困的政党未赢得议会多数

路透雅典5月7日电---周日投票结果统计完成95%后显示,希腊支持纾困方案的两个主要政党未能赢得组建联合政府所需的议会多数席位.

保守派领导人Antonis Samaras和社会党党首韦尼泽洛斯稍早均表示,将寻求组建联合政府.

这两个党派共计获得了约32%选票,在议会300个席位中获得150席.(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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