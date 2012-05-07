《中国基金发行日程表》--5月7日

《汇市简讯》欧洲盘初：日圆走弱，但美元大致呈横盘波动
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 *博时标普500 博时基金 工商银行 招商银行、国泰君安等 5/15-6/12 (预定募集规模为50亿元人民币,包括募集期内认购资金利息) 指数基金(QDII) *汇丰晋信恒生A股 汇丰晋信 邮储银行 农业银行、银河证券等 5/8-6/8 行业龙头指数基金 *国联安双佳信用 国联安基金 光大银行 交通银行、国泰君安等 5/7-6/8 (发售规模上限为40亿元,不含认购资金在募集期产生的利息) 分级债券基金(封闭期三年)(LOF) 中邮战略新兴 中邮创业 兴业银行 农业银行、首创证券等 5/10-6/8 产业股票基金 中证短融50 华宝兴业 中国银行 农业银行、国泰君安等 5/7-6/8 指数债券基金 鹏华金刚保本 鹏华基金 农业银行 建设银行、国信证券等 5/3-6/8 (首次募集上限为49亿元) 混合基金 上证180等权重 景顺长城 中国银行 长城证券、银河证券等 5/2-6/6 指数投资基金(ETF) 上证180等权重 景顺长城 中国银行 农业银行、民生银行等 5/2-6/6 ETF联接基金 中海保本 中海基金 工商银行 农业银行、国联证券等 5/7-6/1 (首次募集上限拟不超过30亿元) 混合基金 标普全球高端 易方达基金 境内:中国银行 建设银行、广发证券等 5/2-5/31 (外汇额度20亿元) 消费品指数增强基金 境外:中银香港 华商主题精选 华商基金 建设银行 农业银行、华龙证券等 5/2-5/29 股票基金 金鹰中证500指数 金鹰基金 交通银行 建设银行、广州证券等 4/23-5/29 分级基金 建信转债增强 建信基金 民生银行 建设银行、国泰君安等 4/27-5/25 债券基金 华泰柏瑞沪深300 华泰柏瑞 工商银行 交通银行、华泰证券等 4/23-5/25 ETF联接基金 平安大华策略 平安大华 中国银行 农业银行、申银万国等 4/23-5/25 先锋混合基金 诺安汇鑫保本 诺安基金 中国银行 农业银行、爱建证券等 4/18-5/23 (首次募集金额上限为40亿元) 混合基金 中证内地低碳 海富通 建设银行 中国银行、海通证券等 4/23-5/22 经济主题指数基金 金鹰核心资源 金鹰基金 工商银行 建设银行、广州证券等 4/18-5/18 股票基金 富兰克林国海 国海富兰克林 中国银行 农业银行、国海证券等 4/16-5/18 研究精选股票基金 交银施罗德全球 交银施罗德 境内:建设银行 交通银行、海通证券等 4/9-5/17 (预定募集规模为20亿元) 自然资源基金(QDII) 境外:摩根大通 南方金利定期 南方基金 工商银行 农业银行、申银万国等 4/11-5/11 开放债券基金 中银沪深300 中银基金 招商银行 中信银行、中信证券等 4/9-5/11 等权重指数基金(LOF) 浦银安盛中证锐联 浦银安盛 邮储银行 招商银行、申银万国等 4/5-5/9 基本面400指数基金 泰达宏利逆向 泰达宏利 建设银行 交通银行、光大证券等 4/9-5/8 策略股票基金 汇添富理财30天 汇添富基金 工商银行 农业银行、爱建证券等 5/2-5/7 债券基金 华安月月鑫 华安基金 建设银行 中国银行、国泰君安等 5/2-5/7 短期理财债券基金 注: 1."*"表新增或更新. 2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内 基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降. 3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、 大成、工银瑞信、银华.(完) --整理 冉莹; 审校 张喜良
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo