大股东要求雅虎周一前解聘CEO,因其涉嫌学历造假

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山5月4日电（记者 Poornima Gupta）---雅虎大股东--对冲基金Third Point要求雅虎(YHOO.O)，须不晚于周一解聘执行长汤普森（Scott Thompson），因其涉嫌学历造假。

该对冲基金执行长勒布（Daniel Loeb）还敦促雅虎董事会成员哈特（Patti Hart）辞职，称哈特亦涉嫌学历造假。勒布一直在争取该基金提名的候选人加入雅虎董事会。

记者未能立即联系到雅虎发言人置评。

汤普森履历问题是勒布披露的，称其简历中填写的计算机学士学位虚假。雅虎董事会正在对汤普森学历问题进行审查，之前雅虎曾称此问题是“无心之失”。

勒布要求雅虎不晚于周一美东时间正午解聘汤普森，但他未说明，若雅虎不这么做，他将采取什么行动。（完）