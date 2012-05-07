版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 10:43 BJT

〔表格〕5月4日止当周外资买超韩国股票--野村

路透5月7日电---以下是5月4日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 12周 年内迄今 2011年

日本外亚洲市场 1,211 (1,938) 16,086 27,348 (14,372)

印度 48 (409) 6,205 8,686 230

印尼 243 16 1,009 1,355 1,274

日本 -- 2,693 12,974 20,063 21,712

韩国 608 (547) 3,633 9,518 (7,341)

菲律宾 256 407 470 864 1,327

台湾 (22) (1,373) 2,120 4,146 (9,680)

泰国 78 (30) 2,650 2,780 (183)

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 艾茂林;审校 张若琪

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐