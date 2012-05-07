《中国2012年国债发行中标明细表》--5月7日

韩国金融：政府计划今年将较长天期债券发行量占比提高至30%--官员
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
以下为今年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 预测利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ===================================================================== 一期 1/11 1 2.78% 2.82% 280 1.69 ===================================================================== 二期 2/8 1 2.87% 2.80% 280 1.34 ===================================================================== 三期 2/15 5 3.14% 3.11% 280 1.59 ===================================================================== 四期 2/22 10 3.51% 3.52% 280 2.02 续发 3/21 3.5337% 3.55% 280 1.91 (中标收益率） 续发 4/18 3.4991% 3.52% 326.1 1.81 (中标收益率) ===================================================================== 五期 3/7 7 3.41% 3.46% 280 2.14 续发 4/11 3.3915% 3.42% 327 1.95 (中标收益率) ===================================================================== 六期 4/20 20 4.03% 4.05% 280 1.76 ===================================================================== 七期 4/25 3 2.91% 2.88% 300 1.45 ===================================================================== 合计 2,913.1(完) 以下为今年发行的各期记账式贴现国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(天) 加权收益率 发行规模(亿元) 投标倍数 =============================================================== 一期 4/13 273 2.8703% 150 1.77 =============================================================== *二期 5/4 273 2.8146% 150 2.17 =============================================================== 合计 300 (完) 注:1.发行规模和认购额单位均为亿元人民币. 2.2011年国债发行中标明细表请点选[ID:nSB1325800]. --整理 边竞; 审校 李宏薇
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo
中国中共中央政治局召开会议表示，实现今年经济社会发展目标任务，要稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强投资、价格等政策协调配合。