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货币新闻 | 2012年 5月 7日 星期一 10:58 BJT

〔企业并购〕美光赢得独家谈判权,出价25亿美元收购尔必达--消息

路透东京5月7日电---据熟悉交易情况的消息人士,美国美光(MU.O)已赢得独家谈判权,出价25亿美元收购日本尔必达记忆体.

消息人士还透露,在上周五结束的最后一轮竞购中,美光还提出愿意让尔必达在日本的两家主要工厂保持运营,并暂时保证现有员工的工作.

美光的提议被尔必达的受托人和管理层所接受,但最终的重组方案仍需得到地方法院及尔必达债权人的同意.(完)

--编译 张涛;审校 蔡美珍

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