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亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 13:09 BJT

加拿大输油管道建设延宕不影响中国投资

(本文由路透中文网编译提供)

路透卡尔加里5月4日电---中国驻加拿大大使章均赛周五称，阿尔伯塔（Alberta）至加拿大西海岸的输油管道建设拖延，不会影响中国企业对加拿大能源行业的投资热潮。加拿大石油从西海岸运往亚洲。

章均赛对记者称，中国国有企业在加拿大油砂和页岩气公司和项目上的投资约为200亿加元（201亿美元），优先学习商业模式并获得盈利。

章均赛表示，中国从澳大利亚、卡塔尔和俄罗斯等国进口石油和天然气，因此来自加拿大的供应可以等。

“因为加拿大对国际投资开放，因此存在投资机会。中国企业会参与进来，获得一些份额，正如我所说的，向加拿大方面学习。”他说道。

“我们能够通过其他渠道买到资源和能源，渠道很多。但是我们也会在加拿大向中国出口油气资源问题上进行努力。未来几年将能实现。”

加拿大总理哈珀将出口石油至亚洲市场视为一项重要计划，但是通往西海岸的港口输油管道运力有限。（完）

--编译：李富强;发稿：王凤昌

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