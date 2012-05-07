加拿大输油管道建设延宕不影响中国投资

韩国金融：政府计划今年将较长天期债券发行量占比提高至30%--官员
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
(本文由路透中文网编译提供)
路透卡尔加里5月4日电---中国驻加拿大大使章均赛周五称，阿尔伯塔（Alberta）至加拿大西海岸的输油管道建设拖延，不会影响中国企业对加拿大能源行业的投资热潮。加拿大石油从西海岸运往亚洲。
章均赛对记者称，中国国有企业在加拿大油砂和页岩气公司和项目上的投资约为200亿加元（201亿美元），优先学习商业模式并获得盈利。
章均赛表示，中国从澳大利亚、卡塔尔和俄罗斯等国进口石油和天然气，因此来自加拿大的供应可以等。
“因为加拿大对国际投资开放，因此存在投资机会。中国企业会参与进来，获得一些份额，正如我所说的，向加拿大方面学习。”他说道。
“我们能够通过其他渠道买到资源和能源，渠道很多。但是我们也会在加拿大向中国出口油气资源问题上进行努力。未来几年将能实现。”
加拿大总理哈珀将出口石油至亚洲市场视为一项重要计划，但是通往西海岸的港口输油管道运力有限。（完）
--编译：李富强;发稿：王凤昌
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo
中国中共中央政治局召开会议表示，实现今年经济社会发展目标任务，要稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强投资、价格等政策协调配合。