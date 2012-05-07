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货币新闻 | 2012年 5月 7日 星期一 13:57 BJT

〔表格〕瑞士4月未经季节调整的失业率为3.1%,符合市场预估

路透苏黎世5月7日电---瑞士联邦经济总局周一公布,瑞士4月未经季节调整的失业率为3.1%,前月为3.2%.瑞士4月经季节调整的失业率为3.1%,与前月持平.

市场预估瑞士4月未经调整的失业率为3.1%.

以下为详细数据:

2012年4月 2012年3月 2011年4月

未经季节调整失业率(%) 3.1 3.2 3.1

经季节调整失业率(%) 3.1 3.1 3.1

登记失业人数 123,158 126,392 123,448

职位空缺数 18,306 17,862 21,231 (完)

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--编译 侯向明;审校 王丽鑫

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