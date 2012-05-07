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亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 11:12 BJT

〔澳新汇市〕澳元兑美元脱离年内低点,受经济数据提振

路透惠灵顿/悉尼5月7日电---澳元兑美元周一脱离年内低点,因之前公布的零售销售数据强于预期,令受欧洲政局不确定性侵蚀的市场人气获得提振.

澳元兑美元AUD=D4反弹至1.0136,脱离12月29日以来低点1.0111,因之前澳洲公布零售销售和建筑许可数据均优于预期.

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