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亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 11:22 BJT

《全球市场》风险资产大跌,受法国及希腊大选后的忧虑情绪拖累

* MSCI日本以外亚太股指跌2.2%,日经指数下挫2.6%

* 澳元触及四个月低位,欧元跌至1月25日以来最低

* 美国原油期货每桶大跌逾3美元,布兰特原油亦下滑

* 日圆及日本公债遇避险买盘

路透东京5月7日电---原油和股票等风险资产周一大跌,此前希腊和法国的选举结果加剧了人们的疑虑,外界担心欧元区受困经济体能否坚持其节支政策.市场普遍认为,这些政策对化解欧元区债务危机至关重要.

周五公布的美国非农就业数据远低于预期,亦使人们的忧虑升温,该数据为美国经济增长前景打上了迄今为止最大的一个问号.

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