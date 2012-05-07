《市场热谈》诺基亚一蹶不振,可能需要微软伸出援手

* 微软似较可能提供流动性给诺基亚,而非收购

* 诺基亚对私募股权而言仍太贵且波动性太大

路透伦敦5月6日电---诺基亚总裁兼首席执行官(CEO)艾洛普(Stephen Elop)在2011年1月刚上任四个月之际,对诺基亚NOK1V.HE的员工讲话时形容公司的处境急于星火,那番话生动点出诺基亚的燃眉窘境.

时间至今已经过了将近一年半.诺基亚Lumia手机也未能让销售有起色,诺基亚地位仍然岌岌可危.股价五年来跌掉90%,三大评级机构就有两家将诺基亚债券列为垃圾级.

强大的微软(MSFT.O)必须要挺身而出,将诺基亚视为其进入手机市场的好机会吗?微软是艾洛普此前工作的公司,也为Lumia提供软件系统.

分析师认为诺基亚走下坡,大多要归咎于其对苹果(AAPL.O)的反应太迟.iPhone在2007年重新给智慧(智能)型手机市场下了定义,有些人认为诺基亚和微软联姻很可能是扭转乾坤的最后机会.

对微软而言,与诺基亚的关系很重要.因为它是微软经过十年大举投资之后第一次对智慧型手机市场的重大突破.在此前这段期间,其他手机生产商不是选择自家软体(软件)--像苹果一样,就是偏好使用谷歌(GOOG.O)的Android系统.

"如果诺基亚最后沦落到财务窘境,我相信会有援助之手的,"Nordea分析师Sami Sarkamies说.

诺基亚和微软均不愿对此置评.

"我认为微软不会收购诺基亚,但肯定会提供几十亿美元这个级别的的融资支持,"一位熟知科技业的资深银行人士说.

另一位银行人士说,微软支持诺基亚的方法,可能会是以公司之间贷款的形式,或者持股,而非全部收购.(完)