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亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 11:45 BJT

〔中国货币市场〕回购利率早盘区间波动,资金分布不均致利率偏高(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海5月7日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一早盘区间波动.本周公开市场到期逾千亿,一级交易商却未申报任何需求,资金面维稳.不过,市场人士依然反映当前的利率水平有所偏高.

上海一银行交易员表示,从供求情况看,资金价格确实不应该这么高.但是由于资金在不同机构间分布不均,双方博弈过程中,体量偏大的机构更易占上风,其偏高的定价对市场利率形成牵引.同时,上周公开市场的逆回购利率已经就宣告了一个底线,市场利率跌幅有限.后期资金面则要看财政存款、外汇占款的情况.

"整个市场钱不是问题,不是流动性问题,是结构不平衡."他认为.

业内人士稍早透露,公开市场一级交易商今日未申报任何需求.据路透统计显示,本周央票和正回购到期量合计1,020亿元人民币.上周四进行的七天期逆回购操作,中标利率为3.53%.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9696 2.9652 0.44 4,470.83

七天CN7DRP=CFXS 3.7548 3.8412 -8.64 318.58

14天CN14DRP=CFXS 3.8949 3.8148 8.01 71.40

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9767 2.9748 0.19 1,536.04

七天CHICNY7D=CFXS 3.7692 3.6748 9.44 41.05

-------------------------------------------------------------------------------

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.2800 4.0150 -73.50 414.44

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.1000 3.1800 -8.00 37.45

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.2550 3.2000 5.50 2.75

-------------------------------------------------------------------------------

回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.9900 2.9700 2.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.7860 3.8500 -6.40

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.9200 3.8500 7.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.9625 2.9575 0.50

七天SHICNYSWD= 3.7729 3.8292 -5.63

三个月SHICNY3MD= 4.6728 4.6844 -1.16

===============================================================================(完)

--发稿 冉莹; 审校 林高丽/杨淑祯

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